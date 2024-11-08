В Тольятти пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП

В пятницу, 8 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:10 30-летний водитель легковушки на пересечении улицы Юбилейной и Приморского бульвара проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato под управлением 60-летнего мужчины.

В автобусе находились два пассажира. Одной из них — 28-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.