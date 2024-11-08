В Самаре участника дорожного конфликта на ул. Ново-Урицкой арестовали на два месяца

В пятницу, 8 ноября, суд избрал меру пресечения 29-летнему подозреваемому в участии в дорожном конфликте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, днем 6 ноября на ул. Ново-Урицкой уроженец одной из стран ближнего зарубежья угрожал ножом 38-летнему местному жителю. Причиной стал конфликт из-за ДТП, произошедшего при проезде перекрестка.
В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия").
Теперь подозреваемого отправили под стражу на два месяца.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек