В Самаре участника дорожного конфликта на ул. Ново-Урицкой арестовали на два месяца

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В пятницу, 8 ноября, суд избрал меру пресечения 29-летнему подозреваемому в участии в дорожном конфликте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.