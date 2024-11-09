В Тольятти у нервничавшего пассажира такси нашли килограмм мефедрона

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает сайт МВД РФ.

Инспекторы остановили для проверки документов водителя такси и обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Полицейскими было принято решение досмотреть вещи мужчины.

В присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли из верхней одежды мужчины два вакуумированных брикета с порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Экспертиза показала, что изъятым веществом является мефедрон общей массой 969,29 грамма.

Задержанный — безработный житель Сызрани, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотики он приобрел через интернет с целью дальнейшей продажи путем "закладок" на территории Тольятти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.