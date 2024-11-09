В Тольятти у нервничавшего пассажира такси нашли килограмм мефедрона

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает сайт МВД РФ.
Инспекторы остановили для проверки документов водителя такси и обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Полицейскими было принято решение досмотреть вещи мужчины.
В присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли из верхней одежды мужчины два вакуумированных брикета с порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.
Экспертиза показала, что изъятым веществом является мефедрон общей массой 969,29 грамма.
Задержанный — безработный житель Сызрани, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотики он приобрел через интернет с целью дальнейшей продажи путем "закладок" на территории Тольятти.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек