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Преступления Происшествия

В Тольятти у нервничавшего пассажира такси нашли килограмм мефедрона

ТОЛЬЯТТИ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает сайт МВД РФ.

Фото: мвд.рф

Инспекторы остановили для проверки документов водителя такси и обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Полицейскими было принято решение досмотреть вещи мужчины.

В присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли из верхней одежды мужчины два вакуумированных брикета с порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Экспертиза показала, что изъятым веществом является мефедрон общей массой 969,29 грамма.

Задержанный — безработный житель Сызрани, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотики он приобрел через интернет с целью дальнейшей продажи путем "закладок" на территории Тольятти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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