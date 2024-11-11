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Преступления Происшествия

В Тольятти по камерам вычислили воришку, унесшего из магазина алкоголь на 20 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники ДПС задержали 29-летнего жителя Ставропольского района, подозреваемого в краже из сетевого магазина. Сумма причиненного ущерба составила более 20 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее в полицию Автозаводского района обратился директор одного из магазинов. Он заявил, что из торговой точки похитили алкоголь на сумму свыше 20 тыс. рублей.

Полицейские опросили сотрудников, изъяли записи с видеокамер и определили внешность подозреваемого. Ориентировку разослали среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде полицейских тот попытался скрыться, однако после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отделение.

При опросе 29-летний житель Ставропольского района, ранее судимый за имущественные преступления, признался в преступлении и пояснил, что ночью взломал входную дверь, проник в магазин и похитил алкоголь.

Похищенное было возращено законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

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