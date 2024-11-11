Самарские фехтовальщики стали призерами всероссийских соревнований

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В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы Яны Егорян при поддержке минспорта России и Федеральной дирекции спортмероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Федерация фехтования России