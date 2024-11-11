Дуэт с участием тольяттинского фигуриста победил на третьем этапе гран-при России

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В Красноярске завершился третий этап гран-при России по фигурному катанию. В программе были четыре дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: министерство спорта РФ