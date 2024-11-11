Боец СВО из Самары определил и передал координаты огневых точек противника

Боец из Самары отличился в ходе специальной военной операции. Анатолий Синеглазов добровольно подписал контракт в ноябре прошлого года. Служит в должности стрелка-командира штурмовой группы, выполняя боевые задачи по разведке укрепленных вражеских позиций.
В боях вблизи н. п. Очеретино Донецкой Народной Республики группа Синеглазова скрыто перешла линию боевого соприкосновения и заняла лесопосадку для ведения наблюдения и корректировки артиллерии. Анатолий Синеглазов оперативно организовал наблюдательный пункт, снаряжение и опыт группы позволили выявить опорный пункт противника.
По переданным координатам было нанесено огневое поражение. В течение двух следующих дней группа передавал координаты противника, не раскрыв своего местоположения.
Благодаря грамотным действиям Анатолия Синеглазова, обеспечено уверенное продвижение штурмовых групп в н. п. Очеретино.
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А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
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