Боец СВО из Самары определил и передал координаты огневых точек противника

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Боец из Самары отличился в ходе специальной военной операции. Анатолий Синеглазов добровольно подписал контракт в ноябре прошлого года. Служит в должности стрелка-командира штурмовой группы, выполняя боевые задачи по разведке укрепленных вражеских позиций.