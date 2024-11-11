Экскаваторы-погрузчики ACE с субсидией на лизинг в CARCADE

Экскаваторы-погрузчики индийской марки ACE теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс в размере до 880 тыс. рублей. Предложение будет действовать на договоры, заключенные до конца 2024 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели экскаваторов-погрузчиков ACE с использованием корпоративной скидки-субсидии. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Так, ACE TLB95 доступен с выгодой в размере 844 000 рублей, а модель TLB100 станет дешевле на 880 000 рублей. Акция запущена совместно с одним из ведущих операторов на российском рынке грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различного назначения с широкой сетью дилеров по всей стране. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через дилерскую сеть организатора программы.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.