49 пьяных водителей задержали в Самарской области за три дня

В Самаре за три дня, с 8 по 10 ноября В Самарской области во время рейдом ГИБДД остановили 49 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы зафиксировали более 900 различных нарушений ПДД. Так, 88 водителей нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 81 — игнорировал ремни безопасности.
Кроме того, 28 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 25 раз.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.