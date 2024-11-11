49 пьяных водителей задержали в Самарской области за три дня

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В Самаре за три дня, с 8 по 10 ноября В Самарской области во время рейдом ГИБДД остановили 49 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области