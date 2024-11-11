Житель Самарской области получил восемь лет колонии за убийство приятеля

В Тольятти суд вынес приговор жителю с. Подстепки, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2024 г. 38-летний мужчина пришел к знакомому на ул. Свердлова и выпивал там в компании владельца квартиры и еще одного приятеля. Ночью гости поссорились на лестничной площадке. Началась драка, во время которой обвиняемый нанес оппоненту несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался. Злоумышленник же вернулся в квартиру, смыл кровь с рук, переоделся в одежду хозяина и скрылся.

Суд приговорил тольяттинца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.