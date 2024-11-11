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Суды Происшествия

Тольяттинец отправится в колонию за попытку убить брата

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Местный житель во время ссоры несколько раз ударил брата кухонным ножом в голову, грудь, спину и живот. Думая, что потерпевший мертв, злоумышленник ушел из квартиры. Но медики смогли спасти жизнь жертве.

Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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