Тольяттинец отправится в колонию за попытку убить брата

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Местный житель во время ссоры несколько раз ударил брата кухонным ножом в голову, грудь, спину и живот. Думая, что потерпевший мертв, злоумышленник ушел из квартиры. Но медики смогли спасти жизнь жертве.
Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...