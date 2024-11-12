В 2025 г. в Самаре отремонтируют проспект Металлургов

В Самаре в 2025 году собираются отремонтировать проспект Металлургов. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.
"Проспект Металлургов уже включен в план комплексного ремонта на 2025 год. Проведем ремонт проезжей части и тротуаров", - сообщили представители департамента под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева в соцсетях, отвечая на вопрос жителей, когда отремонтируют дорогу.
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90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.