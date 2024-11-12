Власти Самары отказались от идеи расширения ул. Ново-Вокзальной

Участок ул. Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой расширять не будут. Об этом во время встречи с жителями сообщил и. о. главы Самары Иван Носков.
Сейчас данный участок Ново-Вокзальной представляет собой двухполосную дорогу. Из-за высокой интенсивности движения там постоянно образуются пробки.
ГИБДД не раз обозначала необходимость расширения дороги. Сообщалось даже о подготовке проекта.
Как оказалось, местным жителям идея не понравилась. Они озвучили свои претенезии и. о. главы города. Как оказалось, горожан беспокоит, что в случае строительства дороги поток транспорта частично прошел бы вблизи их домов.
Однако по словам Ивана Носкова, поводов для опасений нет. Дорогу строить не будут.
"На данном участке под землей проходит большое количество коммуникаций. Поэтому строительство дороги не представляется возможным", — пояснил и. о. мэра.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.