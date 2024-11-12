Власти Самары отказались от идеи расширения ул. Ново-Вокзальной

Участок ул. Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой расширять не будут. Об этом во время встречи с жителями сообщил и. о. главы Самары Иван Носков.

Сейчас данный участок Ново-Вокзальной представляет собой двухполосную дорогу. Из-за высокой интенсивности движения там постоянно образуются пробки.

ГИБДД не раз обозначала необходимость расширения дороги. Сообщалось даже о подготовке проекта.

Как оказалось, местным жителям идея не понравилась. Они озвучили свои претенезии и. о. главы города. Как оказалось, горожан беспокоит, что в случае строительства дороги поток транспорта частично прошел бы вблизи их домов.

Однако по словам Ивана Носкова, поводов для опасений нет. Дорогу строить не будут.

"На данном участке под землей проходит большое количество коммуникаций. Поэтому строительство дороги не представляется возможным", — пояснил и. о. мэра.