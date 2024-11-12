В Самаре закрывали станцию метро Гагаринская из-за сообщения о минировании

В департаменте транспорта Самары прокомментировали ситуацию о временном закрытии станции метро Гагаринская.
"После получения анонимного звонка о заминировании станция метро Гагаринская закрыта на вход и выход, поезда следуют мимо нее без остановки. После соответствующей проверки станцию откроют", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в департаменте транспорта Самары.
Сейчас станцию Гагаринская открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявили.
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