В Самаре закрывали станцию метро Гагаринская из-за сообщения о минировании

В департаменте транспорта Самары прокомментировали ситуацию о временном закрытии станции метро Гагаринская.

"После получения анонимного звонка о заминировании станция метро Гагаринская закрыта на вход и выход, поезда следуют мимо нее без остановки. После соответствующей проверки станцию откроют", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в департаменте транспорта Самары.

Сейчас станцию Гагаринская открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявили.