В Самаре пройдет форум "Теплогенерация-2025"

На март 2025 года намечена межрегиональная выставка-форум "Теплогенерация-2025", которая состоится в выставочном центре стадиона "Самара Солидарность Арена".

Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" вместе с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" организуют дискуссионную площадку, в ходе работы которой эксперты обсудят проблемы, пути развития и особенности импортозамещения в отрасли, от которой зависит благополучие жителей региона.

Организации, работающие в сфере газо- и теплоснабжения, эксплуатации котельных Самарской области, среди которых — "ПромКомплектСервис" и "Вымпелгаз", поделятся своим опытом налаживания надежной и бесперебойной работы и сформулируют главные тренды в отрасли.

В Самарской области более 15 тыс. котельных обеспечивают теплом как крупные промышленные предприятия, так и жилые многоквартирные дома. Детские сады, школы, больницы и другие объекты соцкультбыта должны получать тепло вовремя и без сбоев. Для этого у котельных всегда должно быть исправное современное оборудование, а одна из главных задач — обеспечение сферы отечественной техникой и комплектующими.

В России уже немало компаний, которые производят продукцию в этой сфере, и их дальнейшее развитие позволит предприятиям отрасли чувствовать себя уверенно и не зависеть от зарубежных поставок, на которые нельзя в полном объеме рассчитывать в условиях санкций. Вопросы импортозамещения и другая актуальная повестка будут отражены в деловой программе форума.

Председатель комитета ТПП СО по промышленному развитию и высоким технологиям Денис Купцов сказал: "Для сотрудников таких организаций важно правильно и грамотно выполнять свою работу, ведь от них зависит, чтобы люди каждый день были в тепле и согреты. Форум "Теплогенерация-2024" произвел фурор на рынке, опыт, представленный на площадках мероприятия, оказался полезным и обсуждался на федеральном уровне, в СМИ и соцсетях. Впереди — форум "Теплогенерация-2025". Ожидается, что участников будет еще больше".

В 2024 году в форуме было более 500 участников, среди которых — представители областных властей, собственники котельных Приволжского федерального округа, поставщики газа и тепловой энергии, партнерства и экспертные сообщества сферы теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей.

"Теплогенерацию-2024" посетили более 70 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из России, Белоруссии, Турции и Китая; представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Одним из важных обсуждаемых вопросов стало создание единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.