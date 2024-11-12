В Самаре пройдет форум "Теплогенерация-2025"

На март 2025 года намечена межрегиональная выставка-форум "Теплогенерация-2025", которая состоится в выставочном центре стадиона "Самара Солидарность Арена".
Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" вместе с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" организуют дискуссионную площадку, в ходе работы которой эксперты обсудят проблемы, пути развития и особенности импортозамещения в отрасли, от которой зависит благополучие жителей региона.
Организации, работающие в сфере газо- и теплоснабжения, эксплуатации котельных Самарской области, среди которых — "ПромКомплектСервис" и "Вымпелгаз", поделятся своим опытом налаживания надежной и бесперебойной работы и сформулируют главные тренды в отрасли.
В Самарской области более 15 тыс. котельных обеспечивают теплом как крупные промышленные предприятия, так и жилые многоквартирные дома. Детские сады, школы, больницы и другие объекты соцкультбыта должны получать тепло вовремя и без сбоев. Для этого у котельных всегда должно быть исправное современное оборудование, а одна из главных задач — обеспечение сферы отечественной техникой и комплектующими.
В России уже немало компаний, которые производят продукцию в этой сфере, и их дальнейшее развитие позволит предприятиям отрасли чувствовать себя уверенно и не зависеть от зарубежных поставок, на которые нельзя в полном объеме рассчитывать в условиях санкций. Вопросы импортозамещения и другая актуальная повестка будут отражены в деловой программе форума.
Председатель комитета ТПП СО по промышленному развитию и высоким технологиям Денис Купцов сказал: "Для сотрудников таких организаций важно правильно и грамотно выполнять свою работу, ведь от них зависит, чтобы люди каждый день были в тепле и согреты. Форум "Теплогенерация-2024" произвел фурор на рынке, опыт, представленный на площадках мероприятия, оказался полезным и обсуждался на федеральном уровне, в СМИ и соцсетях. Впереди — форум "Теплогенерация-2025". Ожидается, что участников будет еще больше".
В 2024 году в форуме было более 500 участников, среди которых — представители областных властей, собственники котельных Приволжского федерального округа, поставщики газа и тепловой энергии, партнерства и экспертные сообщества сферы теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей.
"Теплогенерацию-2024" посетили более 70 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из России, Белоруссии, Турции и Китая; представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Одним из важных обсуждаемых вопросов стало создание единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.