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Энергетика ТЭК

В Самаре пройдет форум "Теплогенерация-2025"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На март 2025 года намечена межрегиональная выставка-форум "Теплогенерация-2025", которая состоится в выставочном центре стадиона "Самара Солидарность Арена".

Фото: предоставлено ТПП Самарской области

Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" вместе с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" организуют дискуссионную площадку, в ходе работы которой эксперты обсудят проблемы, пути развития и особенности импортозамещения в отрасли, от которой зависит благополучие жителей региона.

Организации, работающие в сфере газо- и теплоснабжения, эксплуатации котельных Самарской области, среди которых — "ПромКомплектСервис" и "Вымпелгаз", поделятся своим опытом налаживания надежной и бесперебойной работы и сформулируют главные тренды в отрасли.

В Самарской области более 15 тыс. котельных обеспечивают теплом как крупные промышленные предприятия, так и жилые многоквартирные дома. Детские сады, школы, больницы и другие объекты соцкультбыта должны получать тепло вовремя и без сбоев. Для этого у котельных всегда должно быть исправное современное оборудование, а одна из главных задач — обеспечение сферы отечественной техникой и комплектующими.

В России уже немало компаний, которые производят продукцию в этой сфере, и их дальнейшее развитие позволит предприятиям отрасли чувствовать себя уверенно и не зависеть от зарубежных поставок, на которые нельзя в полном объеме рассчитывать в условиях санкций. Вопросы импортозамещения и другая актуальная повестка будут отражены в деловой программе форума.

Председатель комитета ТПП СО по промышленному развитию и высоким технологиям Денис Купцов сказал: "Для сотрудников таких организаций важно правильно и грамотно выполнять свою работу, ведь от них зависит, чтобы люди каждый день были в тепле и согреты. Форум "Теплогенерация-2024" произвел фурор на рынке, опыт, представленный на площадках мероприятия, оказался полезным и обсуждался на федеральном уровне, в СМИ и соцсетях. Впереди — форум "Теплогенерация-2025". Ожидается, что участников будет еще больше".

В 2024 году в форуме было более 500 участников, среди которых — представители областных властей, собственники котельных Приволжского федерального округа, поставщики газа и тепловой энергии, партнерства и экспертные сообщества сферы теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей.

"Теплогенерацию-2024" посетили более 70 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из России, Белоруссии, Турции и Китая; представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Одним из важных обсуждаемых вопросов стало создание единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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