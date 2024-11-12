АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение системы электрохимзащиты НПС в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение системы электрохимической защиты (ЭХЗ) нефтеперекачивающей станции "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления.

Комплекс работ проводился с апреля 2023 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов компании. Цель — защита подземных металлических сооружений от коррозии. Введено в работу оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками.

Так, специалисты произвели замену 28 станций катодной защиты, выполнили монтаж восьми комплектов глубинных анодных заземлителей в заводской коксовой упаковке вдоль технологических трубопроводов. Обновлены 192 контрольно-измерительных пункта с электродами сравнения для контроля величины защитного потенциала. Также заменены 140 стационарных медносульфатных электродов сравнения, проложены новые контрольные, силовые и дренажные кабельные линии.

Все оборудование — российского производства, соответствует требованиям нормативно-технической документации ПАО "Транснефть". В том числе современные станции катодной защиты выполнены на основе преобразователей блочно-модульной конструкции с отсутствием пульсаций и максимальной стабильностью выходного тока.

При пуско-наладочных работах проводился полный комплекс измерений параметров средств ЭХЗ, а также соответствия фактических параметров смонтированного оборудования установленным в проектной документации.

Система электрохимической защиты обеспечит непрерывную катодную поляризацию подземных трубопроводов и сооружений на всем их протяжении и на всей их внешней поверхности. Система ЭХЗ в целом, включая кабельные линии, электроды сравнения, блоки пластин-индикаторов, будет эксплуатироваться не менее 20 лет.

После успешного проведения комплексного опробования система ЭХЗ НПС "Самара-1" в Самарской области введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.