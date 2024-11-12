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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение системы электрохимзащиты НПС в Самарской области

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение системы электрохимической защиты (ЭХЗ) нефтеперекачивающей станции "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс работ проводился с апреля 2023 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов компании. Цель — защита подземных металлических сооружений от коррозии. Введено в работу оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками.

Так, специалисты произвели замену 28 станций катодной защиты, выполнили монтаж восьми комплектов глубинных анодных заземлителей в заводской коксовой упаковке вдоль технологических трубопроводов. Обновлены 192 контрольно-измерительных пункта с электродами сравнения для контроля величины защитного потенциала. Также заменены 140 стационарных медносульфатных электродов сравнения, проложены новые контрольные, силовые и дренажные кабельные линии.

Все оборудование — российского производства, соответствует требованиям нормативно-технической документации ПАО "Транснефть". В том числе современные станции катодной защиты выполнены на основе преобразователей блочно-модульной конструкции с отсутствием пульсаций и максимальной стабильностью выходного тока.

При пуско-наладочных работах проводился полный комплекс измерений параметров средств ЭХЗ, а также соответствия фактических параметров смонтированного оборудования установленным в проектной документации.

Система электрохимической защиты обеспечит непрерывную катодную поляризацию подземных трубопроводов и сооружений на всем их протяжении и на всей их внешней поверхности. Система ЭХЗ в целом, включая кабельные линии, электроды сравнения, блоки пластин-индикаторов, будет эксплуатироваться не менее 20 лет.

После успешного проведения комплексного опробования система ЭХЗ НПС "Самара-1" в Самарской области введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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