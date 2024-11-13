Боец из Тольятти прикрыл наступление штурмовой группы

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Военнослужащий из Самарской области отличился в ходе специальной военной операции. Ильдар Хайруллин с июня 2024 года участвует в СВО. В сентябре в ходе наступления в н.п. Селидово Ильдар выполнял боевую задачу по маскировке бронированного транспорта