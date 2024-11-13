Боец из Тольятти прикрыл наступление штурмовой группы

Военнослужащий из Самарской области отличился в ходе специальной военной операции. Ильдар Хайруллин с июня 2024 года участвует в СВО. В сентябре в ходе наступления в н.п. Селидово Ильдар выполнял боевую задачу по маскировке бронированного транспорта
Во время десантирования штурмовых групп в лесополосу противника Ильмир создал цепь ложных дымовых завес, отвлекая внимание противника на ложные огневые точки. Боец управлял залпами системы аэрозольного дымопуска, создавая очаги дымового заграждения, прикрывая наступление штурмовой группы в момент прорыва обороны противника.
Благодаря его действиям штурмовые подразделения наших войск получили возможность прорвать оборону противника, взять рубеж и закрепиться на ключевых точках.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту