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Культура

В Чапаевске прошел всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов "Цирк зажигает огни"

ЧАПАЕВСК. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 10 ноября в Чапаевске прошел всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов "Цирк зажигает огни". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Мероприятие проходит в Самарской области уже шестой год и неизменно радует любителей циркового искусства творческим поиском и новыми открытиями.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Все это время организаторы фестиваля решают главную задачу - находят и в дальнейшем поддерживают талантливых детей, подростков и молодежь, создают им условия для реализации творческого потенциала в цирковом искусстве, - отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.– С каждым годом популярность фестиваля-конкурса, который в этом году поддержал и Президентский фонд культурных инициатив, только растет. К творческому марафону присоединяется все больше коллективов и самодеятельных артистов циркового искусства".

В этом году зрителей и экспертов ждет яркое фестивальное шоу - свыше 20 цирковых коллективов из 11 регионов России (Волгоградская область, Ленинградская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) - вновь покорят сердца профессионализмом, удивят творческим находками, раскроют всю красоту сложного циркового искусства.

Участники показали более 100 творческих номеров и свое мастерство в классических жанрах циркового искусства - акробатики и жонглирования, эквилибристики и клоунады, воздушной гимнастики, оригинального жанра и шоу-представления.

В разные годы гостями фестиваля становились известные цирковые деятели, заслуженные артисты России Виталий Смолянец и Эрик Исрафилов. Фестивальное жюри возглавил заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик циркового искусства, академик духовной академии народов мира, руководитель продюсерского центра детских фестивалей (г. Москва) Николай Наумов.

10 ноября прошли гала-концерт с лучшими творческими номерами и церемония награждения призеров и победителей. Гран-при увез в Миасс народный цирковой коллектив "Икар". Номер "Разговор с жемчужиной" безукоризненно исполнила Ульяна Катаева.

"Нам очень дорога эта победа, - поделилась радостью руководитель коллектива Светлана Логинова. - Уровень фестиваля-конкурса высокий, соперники достойные, так что для того, чтобы стать первым, здесь надо выложиться по максимуму".

Организаторы - социокультурный досуговый комплекс (Чапаевск), Агентство социокультурных технологий, ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики (Чапаевск).
Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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