Главный тренер ГК "Лада" отстранена от должности

Решением генерального директора ГК "Лада" по согласованию с высшим руководством клуба в связи с неудовлетворительными спортивными результатами отстранены от занимаемых должностей главный тренер Екатерина Маренникова и ее помощник Александр Каширин.

До конца текущего сезона управлять командой будет тренерское трио — Ирина Близнова, Алексей Жаворонков и Любовь Коротнева.

"Для меня все это было очень неожиданно, — описывает ситуацию Ирина Близнова. — Я не стремилась возглавить команду и заступаю на тренерскую должность только на период плей-офф чемпионата России, чтобы постараться достойно завершить сезон. Мы с моими коллегами и с девчонками приложим максимум усилий, чтобы отработать оставшиеся полтора месяца с высоко поднятой головой".