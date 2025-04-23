Самарские таможенники обнаружили партию товара, который пытались вывезти по поддельным документам

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз за границу минеральных смазочных масел.

В пункте пропуска МАПП "Орск" они остановили грузовик, следовавший из Санкт-Петербурга в Кустанай (Казахстан). По документам перевозилось 20 бочек минерального моторного масла, но в реальности в грузовике было 28 бочек и 106 канистр различных моторных масел. Общий вес груза превысил 6 тонн.

Также у водителя не было декларации на товары. Мужчина пояснил, что при отправлении не сравнивал фактическое количество товара с указанным в документах. Более того, выяснилось, что указанная в товарных накладных фирма-отправитель вообще не заключала международных контрактов и не имела отношения к этой поставке масла.

В отношении водителя возбудили дело, товар арестован.