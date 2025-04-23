Самарские таможенники обнаружили партию товара, который пытались вывезти по поддельным документам

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз за границу минеральных смазочных масел.
В пункте пропуска МАПП "Орск" они остановили грузовик, следовавший из Санкт-Петербурга в Кустанай (Казахстан). По документам перевозилось 20 бочек минерального моторного масла, но в реальности в грузовике было 28 бочек и 106 канистр различных моторных масел. Общий вес груза превысил 6 тонн.
Также у водителя не было декларации на товары. Мужчина пояснил, что при отправлении не сравнивал фактическое количество товара с указанным в документах. Более того, выяснилось, что указанная в товарных накладных фирма-отправитель вообще не заключала международных контрактов и не имела отношения к этой поставке масла.
В отношении водителя возбудили дело, товар арестован.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.