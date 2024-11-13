На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Тольятти

Во вторник, 12 ноября, на выставке "Самара" состоялось торжественное открытие недели, посвященной городскому округу Тольятти. До 17 ноября гости выставки узнают о развитии промышленного, научно-технологического и туристического потенциала города, о спортивных достижениях тольяттинских спортсменов и событийных мероприятиях.

"На этой неделе мы покажем, чем гордимся, что выпускаем, каковы наши таланты, наших героев. Мы привезли сюда кусочек своей души. Чем хороша выставка "Самара"? Она позволяет узнать больше о соседях - муниципалитетах региона. Мы понимаем, что наш город многогранен и мы точно не успеем показать все, поэтому с удовольствием приглашаем вас к нам, в Тольятти", - отметил в приветственном слове заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

В рамках Недели Тольятти на выставке пройдет обзорная мотивирующая лекция о том, как начать самостоятельно учиться летать на дронах, посетители примут участие в химических лабораторных опытах, узнают о тольяттинской школе дизайна, о грандиозном проекте по доставке подводной лодки в Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, а также о том, как управлять собачьей упряжкой.

Кроме того, состоятся презентация-ретроспектива "Легенды LADA" от первых моделей до современных автомобилей, презентация крупнейшего производителя легковых автомобилей и лидера российского рынка АО "АВТОВАЗ" с викториной, встреча-интервью с пилотами автоспортивной команды "Lada Sport ROSNEFT" и мастер-класс по развитию реакции профессионального пилота.

Также продолжит работу сектор креативных индустрий, где будут представлены успешные бизнес-проекты предпринимателей Самарской области.

Напомним, на выставке представлены современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Зона оснащена пятью комплектами VR-очков, позволяющих посетителям погружаться в виртуальные миры. В этих очках участники могут посмотреть специально подготовленные видеоролики о Самарском регионе, познакомиться с его природными красотами, историческими достопримечательностями и культурными событиями.

Очки смешанной реальности предоставляют пользователям возможность не только видеть виртуальные объекты, но и взаимодействовать с ними в реальном пространстве. Интерактивный проект по сборке ракеты позволяет участникам шаг за шагом собирать модель ракеты-носителя, а затем запускать ее в космос. Участники могут наблюдать все этапы подготовки и старта ракеты, почувствовать себя настоящими инженерами и исследователями космоса.

Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" и в "Телеграме".