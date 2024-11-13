16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Тольятти Топ-10 музеев Самарской области: где точно не будет скучно Авито Путешествия: за год спрос на посуточную аренду квартир в Самарской области вырос в 2 раза РСХБ: по итогам 2024 года поток энотуризма вырастет до 20 млн поездок Изменилось расписание экскурсий на гору Стрельная

Туризм Общество

На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Тольятти

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 12 ноября, на выставке "Самара" состоялось торжественное открытие недели, посвященной городскому округу Тольятти. До 17 ноября гости выставки узнают о развитии промышленного, научно-технологического и туристического потенциала города, о спортивных достижениях тольяттинских спортсменов и событийных мероприятиях.

Фото: предоставлено министерством туризма СО

"На этой неделе мы покажем, чем гордимся, что выпускаем, каковы наши таланты, наших героев. Мы привезли сюда кусочек своей души. Чем хороша выставка "Самара"? Она позволяет узнать больше о соседях - муниципалитетах региона. Мы понимаем, что наш город многогранен и мы точно не успеем показать все, поэтому с удовольствием приглашаем вас к нам, в Тольятти", - отметил в приветственном слове заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

В рамках Недели Тольятти на выставке пройдет обзорная мотивирующая лекция о том, как начать самостоятельно учиться летать на дронах, посетители примут участие в химических лабораторных опытах, узнают о тольяттинской школе дизайна, о грандиозном проекте по доставке подводной лодки в Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, а также о том, как управлять собачьей упряжкой.

Кроме того, состоятся презентация-ретроспектива "Легенды LADA" от первых моделей до современных автомобилей, презентация крупнейшего производителя легковых автомобилей и лидера российского рынка АО "АВТОВАЗ" с викториной, встреча-интервью с пилотами автоспортивной команды "Lada Sport ROSNEFT" и мастер-класс по развитию реакции профессионального пилота.

Также продолжит работу сектор креативных индустрий, где будут представлены успешные бизнес-проекты предпринимателей Самарской области.

Напомним, на выставке представлены современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Зона оснащена пятью комплектами VR-очков, позволяющих посетителям погружаться в виртуальные миры. В этих очках участники могут посмотреть специально подготовленные видеоролики о Самарском регионе, познакомиться с его природными красотами, историческими достопримечательностями и культурными событиями.

Очки смешанной реальности предоставляют пользователям возможность не только видеть виртуальные объекты, но и взаимодействовать с ними в реальном пространстве. Интерактивный проект по сборке ракеты позволяет участникам шаг за шагом собирать модель ракеты-носителя, а затем запускать ее в космос. Участники могут наблюдать все этапы подготовки и старта ракеты, почувствовать себя настоящими инженерами и исследователями космоса.

Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" и в "Телеграме".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1