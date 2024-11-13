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Экология Общество

"КуйбышевАзот" выпустил в Волгу 8 000 мальков сазана

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "КуйбышевАзот" принимает активное участие в формировании и поддержании экологического баланса на территории Самарской области. Выпуск мальков — одна из составляющих природоохранной деятельности предприятия.

Выпуск был произведен на территории яхт-клуба "Дружба". Однако прежде, чем мальки попали в Куйбышевское водохранилище, несколько месяцев их выращивали в речной воде в специализированном питомнике "Духовницкое" в Саратовской области. Каждый из 8 тысяч мальков весит в среднем от 20 до 26 грамм. Это уже достаточный вес, чтобы отправиться в самостоятельное плавание. Как отмечают эксперты, погодные условия для выпуска были оптимальными, в которых мальки сазана мгновенно начали исследовать новое водное пространство.

Выбор в пользу сазана был не случаен, это традиционный обитатель Куйбышевского водохранилища и ценная промысловая рыба, которая приносит большую пользу, участвуя в очищении водоёма. Молодь отлично приспосабливается к окружающей среде, а выживание составляет до 90%. По оценке специалистов, уже через год эти мальки вырастут в среднем до двух килограммов.

Выпуск сазана в водохранилище ПАО "КуйбышевАзот" был утвержден специальным приказом Федерального агентства по рыболовству, а зарыбление прошло с участием представителей Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Комплексный подход к реализации природоохранных мероприятий позволяет предприятию принимать участие в сохранении экологического баланса и играет существенную роль в процессе воспроизводства биологических ресурсов.

В 2023 году "КуйбышевАзот" взял шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ) и приступил к работам по его восстановлению в рамках соглашения с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

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