Заведующую самарским детсадом заподозрили в присвоении денег

Следственный отдел по Советскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, подозреваемой в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в период с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. подозреваемая, используя свое служебное положение, перечислила бюджетные деньги в размере более 1 млн руб., предназначенные для выплаты зарплаты работникам учреждения, на свой банковские счет, а также на банковские счета близких родственников.
Противоправная деятельность подозреваемой пресечена в результате проверки, проведенной департаментом образования Самары.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек