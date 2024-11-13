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Преступления Происшествия

Заведующую самарским детсадом заподозрили в присвоении денег

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Советскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, подозреваемой в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. подозреваемая, используя свое служебное положение, перечислила бюджетные деньги в размере более 1 млн руб., предназначенные для выплаты зарплаты работникам учреждения, на свой банковские счет, а также на банковские счета близких родственников.

Противоправная деятельность подозреваемой пресечена в результате проверки, проведенной департаментом образования Самары.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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