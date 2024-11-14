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Преступления Происшествия

В Самаре начали судить бывшего высокопоставленного полицейского из-за дохода жены

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре предстал перед судом теперь уже бывший начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД по Самарской области Михаил Зефиров. Его обвинили в превышении должностных полномочий (п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, по предварительной версии, Зефиров мог дать распоряжения подчиненным и лично вносить недостоверные данные в табели учета рабочего времени супруги. Последняя работала специалистом по кадрам полка ДПС УМВД России по Самаре.

Как посчитали правоохранители, женщине проставляли отработанные часы, когда ее фактически на рабочем месте не было. Дальше, по версии следствия, Зефиров передавал табели на согласование в полк ДПС ГИБДД Самары для выплаты женщине зарплаты. Все это, предположительно, происходило с 28 февраля 2019 г. по 10 ноября 2023 года. Таким образом, получается, что Зефирова возложенные на нее обязанности не выполняла, но получила более 900 тыс. руб. зарплаты.

Предполагаемое нарушение выявили работники УФСБ по Самарской области. На основании оперативных материалов в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Согласно материалам суда Самарского района Самары, следующее заседание назначили на 21 ноября. Адвокат Иван Маслак пока не стал комментировать позицию защиты.

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