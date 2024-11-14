В Тольятти столкнулись легковушка и автобус

В четверг, 14 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:03 51-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по ул. Революционной. Поворачивая на Ленинский проспект, он не уступил дорогу и столкнулся с Ford Tranzit под управлением 56-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки. В автобусе находились четыре пассажира, они не пострадали.