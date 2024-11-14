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Баскетбол Спорт

Владимира Аветисяна на посту президента Федерации баскетбола Самарской области сменила Ольга Артешина

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ольга Артешина, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр избрана президентом Федерации баскетбола Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области

На этом посту ольга Артешина сменила Владимира Аветисяна, занимавшего должность с 2018 по октябрь 2024 года. Напомним, в октябре Владимир Аветисян принял решение о досрочном сложении полномочий. 

В четверг, 14 октября, в СКК "Дворец спорта им.Владимира Высоцкого" состоялось общее собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Главным пунктом повестки дня стало избрание нового президента федерации. Единственным кандидатом оказалась заслуженный мастер спорта РФ Ольга Артешина.

"Задачи остаются теми же самыми: дальнейшее развитие баскетбола, его популяризация, массовость, доступность, вовлеченность большего количества жителей нашей области", - сказала Артешина, представляя свою программу.

За кандидатуру Ольги Артешиной проголосовали все собравшиеся.

Также был утвержден состав правления Федерации баскетбола Самарской области.

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