Эксперты обсудили бюджет Самарской области на предстоящий год и плановый трехлетний период

В четверг, 14 ноября, эксперты обсудили ключевые характеристики регионального бюджета предстоящих трех лет, а также оценили динамику соотношения его доходов и расходов.

В обсуждении приняли участие депутат Самарской губернской думы, председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова, сенатор РФ от Самарской области Марина Сидухина.

В проекте областного бюджета на 2025 год особое внимание уделено социальной составляющей. Ольга Крикова отметила, что региональная Счетная палата провела экспертизу, которая этот факт подтвердила. Она добавила: несмотря на то, что доходы бюджета Самарской области растут с каждым годом, идет работа над их повышением.

"Самарская область — это регион-донор. И все расходы, которые планирует губерния, обеспечены собственными доходами. Но, тем не менее, правительство Самарской области одним из приоритетов для себя ставит поддержку предприятий, повышение инвестиционной привлекательности региона, что в конечном итоге будет способствовать продолжению положительного тренда на рост собственных налоговых доходов", — сказала председатель Счетной палаты региона.

Ольга Крикова отметила, что 2/3 расходов на 2025 год предусмотрены именно на социальную политику: повышение уровня жизни граждан, поддержку института семьи, участников СВО и их близких.

Она добавила, что реализация амбициозных задач, которые предопределены в законе о бюджете, соответствуют всем национальным целям и заложены в программе социально-экономического развития Самарской области, требует результативной работы по всем направлениям. А контроль за этим возложен на Счетную палату.

По словам депутата Самарской губернской думы, председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктора Кузнецова, экономика региона развивается динамично, и в завершающемся 2024 году область продемонстрировала одну из лучших динамик в стране: "Да, конечно, инфляция высокая, выше, чем плановые показатели год назад, но в целом темпы роста дохода ее опережают, и для бюджета области это хорошее подспорье. Если говорить об основных показателях бюджета — по доходам это сумма в 264 миллиарда", — рассказал политик.

По словам Виктора Кузнецова, правительство подготовило бюджет на основе консервативного прогноза. При этом указанные суммы позволяют решать проблемы региона. Так, расходы на здравоохранение вырастут в 1,5 раза. В 2025 году сумма составит 25 миллиардов рублей, а в 2024 было 18 миллиардов рублей. Продолжится и строительство социальных объектов: в 2025-м в регионе планируют построить 5 новых школ в дополнение к тем, что уже начали возводить. Запланированы средства и на ремонт школ. При этом если в прошлом году на эти цели закладывали 1 миллиард 400 миллионов рублей, сейчас почти 5 миллиардов рублей.

Вырастет сумма и на ремонт и строительство дорог — как региональных, так и муниципальных.

"Когда мы принимали бюджет на текущий 2024 год, у нас на муниципальные дороги была заложена сумма в 3 миллиарда рублей. В ходе поправок в июне, когда в регион пришел губернатор Вячеслав Федорищев, она была увеличена в 3 раза. Это было его первое решение", — напомнил депутат.

Другое направление, в котором будут работать власти — обеспечение жильем детей сирот. На покупку недвижимости для этой категории граждан закладывали всего 1,5 млрд рублей, а в 2025 году сумма вырастет до 3,5 млрд, в 2026-м — до 4,3 млрд.

Спикер добавил, что произошел беспрецедентный рост бюджетных средств, более чем в 10 раз, на обеспечение социальных обязательств перед участниками СВО. В 2024 году сумма, выделенная на социальные обязательства в этой сфере, начиналась с 320 миллионов рублей, сейчас больше 4 млрд.

Виктор Кузнецов подчеркнул, что пока не рассматриваются средства, которые поступят из федерального бюджета, но они тоже станут внушительным вкладом в благополучие граждан.

Сенатор РФ Мария Сидухина подчеркнула, что бюджет Самарской области в целом отражает тенденции, которые заложены и в федеральном бюджете.

"По-другому быть и не может. Мы живем в единой стране и требования к органам исполнительной и законодательной власти тоже едины", — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что проект федерального бюджета сформирован благодаря трем китам. Первый — это социальные обязательства, второй — устойчивое развитие экономики и третий — технологический суверенитет и обороноспособность.

Мария Сидухина озвучила, что в 2025 году стартует 19 новых нацпроектов и 49 федеральных программ. Большинство из них можно отнести к тем самым социальным обязательствам. На ближайшие 3 года заложено 10 триллионов на социальные обязательства перед семьями с детьми. Из них 4 триллиона — на единое пособие.

Проект главного финансового документа на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов только готовится к принятию в первом чтении на пленарном заседании областного парламента 15 ноября.