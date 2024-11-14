16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперты обсудили бюджет Самарской области на предстоящий год и плановый трехлетний период Правительство региона учредит "Центр защиты инфраструктуры Самарской области" Виктор Акопьян переназначен министром образования Самарской области В Самаре завершился всероссийский семинар фонда "Защитники Отечества" На заседании правительства Самарской области обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года

Облправительство Власть и политика

Эксперты обсудили бюджет Самарской области на предстоящий год и плановый трехлетний период

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 ноября, эксперты обсудили ключевые характеристики регионального бюджета предстоящих трех лет, а также оценили динамику соотношения его доходов и расходов.

В обсуждении приняли участие депутат Самарской губернской думы, председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова, сенатор РФ от Самарской области Марина Сидухина.

В проекте областного бюджета на 2025 год особое внимание уделено социальной составляющей. Ольга Крикова отметила, что региональная Счетная палата провела экспертизу, которая этот факт подтвердила. Она добавила: несмотря на то, что доходы бюджета Самарской области растут с каждым годом, идет работа над их повышением. 

"Самарская область — это регион-донор. И все расходы, которые планирует губерния, обеспечены собственными доходами. Но, тем не менее, правительство Самарской области одним из приоритетов для себя ставит поддержку предприятий, повышение инвестиционной привлекательности региона, что в конечном итоге будет способствовать продолжению положительного тренда на рост собственных налоговых доходов", — сказала председатель Счетной палаты региона.

Ольга Крикова отметила, что 2/3 расходов на 2025 год предусмотрены именно на социальную политику: повышение уровня жизни граждан, поддержку института семьи, участников СВО и их близких.

Она добавила, что реализация амбициозных задач, которые предопределены в законе о бюджете, соответствуют всем национальным целям и заложены в программе социально-экономического развития Самарской области, требует результативной работы по всем направлениям. А контроль за этим возложен на Счетную палату.

По словам депутата Самарской губернской думы, председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктора Кузнецова, экономика региона развивается динамично, и в завершающемся 2024 году область продемонстрировала одну из лучших динамик в стране: "Да, конечно, инфляция высокая, выше, чем плановые показатели год назад, но в целом темпы роста дохода ее опережают, и для бюджета области это хорошее подспорье. Если говорить об основных показателях бюджета — по доходам это сумма в 264 миллиарда", — рассказал политик.

По словам Виктора Кузнецова, правительство подготовило бюджет на основе консервативного прогноза. При этом указанные суммы позволяют решать проблемы региона. Так, расходы на здравоохранение вырастут в 1,5 раза. В 2025 году сумма составит 25 миллиардов рублей, а в 2024 было 18 миллиардов рублей. Продолжится и строительство социальных объектов: в 2025-м в регионе планируют построить 5 новых школ в дополнение к тем, что уже начали возводить. Запланированы средства и на ремонт школ. При этом если в прошлом году на эти цели закладывали 1 миллиард 400 миллионов рублей, сейчас почти 5 миллиардов рублей.

Вырастет сумма и на ремонт и строительство дорог — как региональных, так и муниципальных.

"Когда мы принимали бюджет на текущий 2024 год, у нас на муниципальные дороги была заложена сумма в 3 миллиарда рублей. В ходе поправок в июне, когда в регион пришел губернатор Вячеслав Федорищев, она была увеличена в 3 раза. Это было его первое решение", — напомнил депутат.

Другое направление, в котором будут работать власти — обеспечение жильем детей сирот. На покупку недвижимости для этой категории граждан закладывали всего 1,5 млрд рублей, а в 2025 году сумма вырастет до 3,5 млрд, в 2026-м — до 4,3 млрд.

Спикер добавил, что произошел беспрецедентный рост бюджетных средств, более чем в 10 раз, на обеспечение социальных обязательств перед участниками СВО. В 2024 году сумма, выделенная на социальные обязательства в этой сфере, начиналась с 320 миллионов рублей, сейчас больше 4 млрд.
Виктор Кузнецов подчеркнул, что пока не рассматриваются средства, которые поступят из федерального бюджета, но они тоже станут внушительным вкладом в благополучие граждан.

Сенатор РФ Мария Сидухина подчеркнула, что бюджет Самарской области в целом отражает тенденции, которые заложены и в федеральном бюджете.

"По-другому быть и не может. Мы живем в единой стране и требования к органам исполнительной и законодательной власти тоже едины", — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что проект федерального бюджета сформирован благодаря трем китам. Первый — это социальные обязательства, второй — устойчивое развитие экономики и третий — технологический суверенитет и обороноспособность.

Мария Сидухина озвучила, что в 2025 году стартует 19 новых нацпроектов и 49 федеральных программ. Большинство из них можно отнести к тем самым социальным обязательствам. На ближайшие 3 года заложено 10 триллионов на социальные обязательства перед семьями с детьми. Из них 4 триллиона — на единое пособие.

Проект главного финансового документа на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов только готовится к принятию в первом чтении на пленарном заседании областного парламента 15 ноября.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1