В Самаре в декабре откроется первый информационно-справочный центр

В декабре 2024 года мэрия Самары запустит первый информационно-справочный центр, в котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе. Его возводят в районе Речного вокзала. На эти цели благодаря победе Самары в конкурсе министерства туризма области выделено 13,9 млн рублей.

"Туристический центр поможет создать комфортные условия для туристов, доступно рассказать о достопримечательностях, знаковых местах, экскурсионных программах, которые предлагает наш город. Здесь будут находиться справочные материалы, появится возможность выпить чашечку кофе, зарядить телефон. Мы контролируем каждый этап строительства центра", — отметил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Строительство информационно-справочного центра входит в первый этап реализации туристического кода Самары. В первый этап также входит размещение навигационной системы из 10 устройств под названием "Вехи Самары", 6 из которых будут оснащены интерактивным сенсорным экраном для размещения информации о достопримечательностях и туристических маршрутах, а также ярмарочного комплекса на пересечении улиц Ленинградская и Чапаевская, состоящего из 5 павильонов.

"На сегодняшний день выполнен монтаж металлоконструкций, остекление здания центра. В данный момент собираем фасад. Осталось завершить внутренние отделочные работы и оборудовать зону отдыха, установить арт-объекты", — пояснил представитель подрядной организации Павел Олейников.

Для удобства посетителей в информационно-справочном центре разместят карту исторической части города, с помощью которой можно будет легко ориентироваться, изучить рельеф города. Каждая часть на объемной карте соответствует реальному объекту в центральной части города.

До конца ноября подрядная организация должна ввести объект в эксплуатацию. В тестовом режиме информационный центр начнет работать уже в декабре этого года.