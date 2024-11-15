Цифровой сервис "Я здесь живу" будет внедрен в Самарской области

Мини-приложение "Я здесь живу" для горожан на базе социальной сети ВКонтакте внедрят в Самарской области. Об этом свидетельствует заключение в рамках международного форума "ИТ-Диалог 2024" меморандума между комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области.
Речь идет о внедрении в Самарской области таких сервисов как: "Афиша", "Фальсификации при выборе управляющих компаний", "Красивые места", "Мой питомец".
В рамках меморандума регионы также начнут сотрудничать по вопросам автоматизации исполнения функций органами государственной власти, популяризации технологий, повышения качества жизни граждан, в том числе за счет использования алгоритмов обработки больших массивов данных.
Развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из приоритетов в экономической политике Самарской области. "Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно", — отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.
"Цифровизация городской среды позволяют интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение "Я здесь живу", успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Мини-приложение "Я здесь живу" входит в экосистему городских сервисов "Цифровой Петербург" и разработано на базе социальной сети Вконтакте, что делает решение удобным для масштабирования.
Команда разработчиков оцифровывает данные о городском хозяйстве, благоустройстве, культурной жизни, образовании, отдыхе и других направлениях, после чего использует базы для разработки новых сервисов в приложении "Я здесь живу".
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.