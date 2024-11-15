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Общество

Цифровой сервис "Я здесь живу" будет внедрен в Самарской области

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мини-приложение "Я здесь живу" для горожан на базе социальной сети ВКонтакте внедрят в Самарской области. Об этом свидетельствует заключение в рамках международного форума "ИТ-Диалог 2024" меморандума между комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области.

Фото: ДИТИС

Речь идет о внедрении в Самарской области таких сервисов как: "Афиша", "Фальсификации при выборе управляющих компаний", "Красивые места", "Мой питомец".

В рамках меморандума регионы также начнут сотрудничать по вопросам автоматизации исполнения функций органами государственной власти, популяризации технологий, повышения качества жизни граждан, в том числе за счет использования алгоритмов обработки больших массивов данных.
Развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из приоритетов в экономической политике Самарской области. "Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно", — отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

"Цифровизация городской среды позволяют интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение "Я здесь живу", успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Мини-приложение "Я здесь живу" входит в экосистему городских сервисов "Цифровой Петербург" и разработано на базе социальной сети Вконтакте, что делает решение удобным для масштабирования.
Команда разработчиков оцифровывает данные о городском хозяйстве, благоустройстве, культурной жизни, образовании, отдыхе и других направлениях, после чего использует базы для разработки новых сервисов в приложении "Я здесь живу".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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