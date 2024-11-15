В Самарской области началось голосование за лауреатов акции "Народное признание"

С 15 по 30 ноября жителей Самарской области приглашают принять участие в народном голосовании в рамках одного из самых масштабных общественных проектов региона — "Народное признание".

За 17 лет для участия в акции было подано более 7 тыс. заявок, номинанты в общей сложности получили около 50 млн голосов жителей губернии. В этом году поступило 653 заявки от конкурсантов, которые выразили желание побороться за титул "Лауреат областной общественной акции "Народное признание" 2024 года". Высокое доверие к проекту продиктовано главной особенностью "Народного признания" — победителей путем голосования определяют жители нашего региона.

В финальном голосовании участвует 25 номинантов в пяти номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победы", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". Каждая номинация — это возможность выразить признательность тем, кто своим неравнодушием сохраняет и приумножает силу и процветание нашего региона.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать за номинанта на сайте правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету.

Информация о номинантах акции и пунктов голосования представлена на сайте правительства Самарской области и опубликована в газете "Волжская коммуна" от 15 ноября 2024 года.

Итоги акции будут подведены в декабре текущего года и награждение победителей пройдет в январе 2025 г. в рамках празднования Дня Самарской губернии.