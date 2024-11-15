Новокуйбышевские нефтехимики провели акцию ко Дню рециклинга

15 ноября в России отметили Всемирный день вторичной переработки. В преддверии него в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее предприятие НК "Роснефть") подвели итоги экологической акции по сбору пластиковых крышек. Проведение вакции — это еще один повод привлечь внимание к теме эффективного использования вторичных ресурсов. "Роснефть" уделяет большое внимание обеспечению экологической безопасности и ведёт постоянную работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Одной из приоритетных целей стратегии Компании до 2030 года является повышение эффективности процессов обращения с отходами.

Собирая и сдавая отходы на переработку, можно решить сразу две задачи: проявить бережное отношение к природе и оказать помощь тем, кому эта поддержка нужна. Эколого-благотворительный проект "Крышки-сдавайтесь", в рамках которого проходила акция, реализуется на предприятии с 2022 года. Объединяя десятки заводчан и членов их семей, она помогла отправить на переработку уже более 580 килограмм пластиковых крышек — ценного вторсырья, которое превратится в нужные в современном хозяйстве предметы.

Собрали в два раза больше

Акция проходила в течение октября, и за месяц заводчане собрали 230 килограмм пластиковых крышечек. Для сравнения, в прошлом году на переработку было отправлено 105 килограмм, а это значит, что интерес к решению экологических задач вырос в разы. Участник организованного сбора, сотрудник планово-ремонтного бюро, Даниила Шипилов, рассказал, что их коллектив уже второй год участвует в экологической акции. "Для нас такое мероприятие — очень хорошая возможность сплотиться ради доброго дела и сделать мир вокруг нас немного чище", — делится впечатлениями Даниил Шипилов.

Не только пластик

Надо отметить, что пластиковые крышки не единственное, что нефтехимики отправляют на переработку. В этом году Новокуйбышевская нефтехимическая компания впервые присоединилась к Всероссийскому эко-марафону "ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру — спаси дерево!". Коллектив АО "ННК" активно поддержал инициативу. Буквально за неделю было собрано 450 кг макулатуры. Также с ноября на предприятии начался сбор отработанных батареек. Специальные контейнеры размещены на всех площадках АО "ННК". Собранные батарейки будут утилизированы с привлечением специалистов и соблюдением всех экологических требований.