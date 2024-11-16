Водитель иномарки пострадал в ДТП с несколькими машинами в Тольятти

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В пятницу, 15 ноября, в Комсомольском районе Тольятти 29-летний водитель ВАЗ-211440 попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области