Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тольятти

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В субботу, 16 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием 62-летнего водителя Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области