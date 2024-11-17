Гандбольная "Лада" одержала победу над "Динамо-Синарой"

В субботу, 16 ноября, в Тольятти гандбольная "Лада" встретилась с "Динамо-Синарой" из Волгограда в 11 матче предварительного этапа Чемпионата России.

Первая половина встречи завершилась ничейным результатом. Сразу после перерыва тольяттинки, играя в меньшинстве, оказались в роли догоняющих — 15:16. На 39 минуте у гостей уже было преимущество в 3 мяча. Однако позже тольяттинки активизировали свои силы и вырвали победу — 33:31 (14:14).

5 декабря "Лада" сыграет на своем поле с ЦСКА.