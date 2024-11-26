16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах Приложение СберKids заговорило голосом СберКота "Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Ленинградской области ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

Финансы Экономика и бизнес

Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Газпромбанк Автолизинг совместно с партнером ООО "Абсолют Страхование" запустил новую для рынка автолизинга страховую услугу — "Простой на СТОА". Суть услуги — возмещение лизинговых платежей за период, когда транспортное средство невозможно эксплуатировать в связи с ремонтом и ожиданием запчастей в результате наступления страхового случая по каско.

Фото: предоставлено пресс-службой Газпромбанк Автолизинг

"Простой на СТОА" в отличие от уже известной на рынке услуги "Финансовый GAP" предполагает возмещение лизинговых расходов, понесенных не только за время ремонта, но и за время ожидания запчастей. "Страховка выплачивается, если период простоя из-за долгой поставки комплектующих составляет от 31 до 90 дней. Срок исчисляется с момента проведения дефектовки и признания СТОА факта невозможности передвижения транспортного средства своим ходом", — поясняет Светлана Мишанина вице-президент, директор департамента по работе с лизинговыми компаниями "Абсолют Страхование".

"Услуга позволяет застраховать риски как компаниям с большими парками, так и ИП с одним-двумя приносящими доход транспортными средствами. Продукт будет особенно актуален для предпринимателей, которые сталкивались с проблемами затяжного ремонта и длительного ожидания запчастей, связанными с финансовыми убытками", — отмечает Сергей Ершов, генеральный директор "ГПБА Сервис".

Максимальный лимит выплаты по всем страховым событиям за период действия договора страхования равен 4 лизинговым платежам.

Тариф на услугу "Простой на СТОА" рассчитывается индивидуально с учетом стоимости транспортного средства и срока, на который заключается договор. Например, если срок ожидания запчастей 60 дней, вы получите возмещение в размере двух ежемесячных платежей.

Услуга рассчитана на компании, которые эксплуатируют новые и подержанные транспортные средства всех категорий, за исключением спецтехники, самоходных машин, мототранспорта. Ограничения существуют также в отношении выпущенных более 10 лет назад машин, спортивных и люксовых моделей и ряда других случаев.

Услуга "Простой ТС на СТОА" осуществляется компанией ООО "Абсолют Страхование". ОГРН 1027700018719. Подробнее об услуге.

Реклама. ООО "Газпромбанк Автолизинг".

ERID: 2VfnxxawLhe

ИНН 7728533208, ОГРН 1047796957670

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1