Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА

Газпромбанк Автолизинг совместно с партнером ООО "Абсолют Страхование" запустил новую для рынка автолизинга страховую услугу — "Простой на СТОА". Суть услуги — возмещение лизинговых платежей за период, когда транспортное средство невозможно эксплуатировать в связи с ремонтом и ожиданием запчастей в результате наступления страхового случая по каско.

"Простой на СТОА" в отличие от уже известной на рынке услуги "Финансовый GAP" предполагает возмещение лизинговых расходов, понесенных не только за время ремонта, но и за время ожидания запчастей. "Страховка выплачивается, если период простоя из-за долгой поставки комплектующих составляет от 31 до 90 дней. Срок исчисляется с момента проведения дефектовки и признания СТОА факта невозможности передвижения транспортного средства своим ходом", — поясняет Светлана Мишанина вице-президент, директор департамента по работе с лизинговыми компаниями "Абсолют Страхование".

"Услуга позволяет застраховать риски как компаниям с большими парками, так и ИП с одним-двумя приносящими доход транспортными средствами. Продукт будет особенно актуален для предпринимателей, которые сталкивались с проблемами затяжного ремонта и длительного ожидания запчастей, связанными с финансовыми убытками", — отмечает Сергей Ершов, генеральный директор "ГПБА Сервис".

Максимальный лимит выплаты по всем страховым событиям за период действия договора страхования равен 4 лизинговым платежам.

Тариф на услугу "Простой на СТОА" рассчитывается индивидуально с учетом стоимости транспортного средства и срока, на который заключается договор. Например, если срок ожидания запчастей 60 дней, вы получите возмещение в размере двух ежемесячных платежей.

Услуга рассчитана на компании, которые эксплуатируют новые и подержанные транспортные средства всех категорий, за исключением спецтехники, самоходных машин, мототранспорта. Ограничения существуют также в отношении выпущенных более 10 лет назад машин, спортивных и люксовых моделей и ряда других случаев.

Услуга "Простой ТС на СТОА" осуществляется компанией ООО "Абсолют Страхование". ОГРН 1027700018719. Подробнее об услуге.