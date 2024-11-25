"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Ленинградской области

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградской области 25 ноября. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ, 25 ноября в Ленинградской области на Красносельском шоссе между посёлками Новоселье и Пески произошло ДТП. Пассажирский рейсовый автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем, припаркованным у обочины. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офис "Ингосстраха" по адресу: г. Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д. 15. Документы в офисе принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-10-10.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.