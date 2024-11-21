16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Оплата улыбкой от Сбера теперь доступна в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16% Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat РСХБ: предпринимателям стал доступен эквайринг по смартфону

Банки Финансы

Оплата улыбкой от Сбера теперь доступна в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оплата по биометрии, без карты и смартфона, теперь доступна во всех магазинах сети "М.Видео-Эльдорадо" в 370 городах России. Об этом сообщила пресс-служба Сбера. При этом клиенты банка могут оплачивать покупки как картой Сбера, так и картами других банков.

Для запуска услуги было установлено 3380 новых терминалов, которые предоставляют клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии.

По сообщению банка, оплата улыбкой позволяет быстро и удобно совершать покупки, а также обеспечивает высокую надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Напомним, Сбер запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023 года. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбера. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1