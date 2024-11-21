Оплата улыбкой от Сбера теперь доступна в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо"

Оплата по биометрии, без карты и смартфона, теперь доступна во всех магазинах сети "М.Видео-Эльдорадо" в 370 городах России. Об этом сообщила пресс-служба Сбера. При этом клиенты банка могут оплачивать покупки как картой Сбера, так и картами других банков.

Для запуска услуги было установлено 3380 новых терминалов, которые предоставляют клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии.

По сообщению банка, оплата улыбкой позволяет быстро и удобно совершать покупки, а также обеспечивает высокую надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Напомним, Сбер запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023 года. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбера. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.