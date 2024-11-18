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Олимпийские Спорт

В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на базе спортивного комплекса "Локомотив" в течение двух дней проходили всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Михаил Дегтярев — мастер спорта, воспитанник самарской школы фехтования, с 2009 по 2020 годы являлся президентом Федерации фехтования Самарской области, а в 2024 году возглавил Министерство спорта Российской Федерации.

Соревнования на призы Михаила Дегтярева проводятся в Самарской области в 12-й раз, и с этого года они получили статус соревнований на призы министра спорта РФ.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент Федерации фехтования Самарской области Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, с экранов прозвучало видеообращение к участникам министра спорта России Михаила Дегтярева.

"Фехтование является базовым видом спорта для Самарской области, наша школа фехтования является одной из сильнейших в стране, и наши спортсмены представлены в сборных командах России. Успехи наших олимпийских призеров — братьев Антона и Кирилла Бородачевых и Павла Сухова, а также проведение всероссийских мероприятий по фехтованию на нашей территории, конечно, влияют на увеличение численности занимающихся данным видом спорта. Рада, что мы имеем возможность продолжить проведение этого традиционного для региона мероприятия: Михаил Владимирович подтвердил, что оно может иметь статус соревнований на призы министра спорта РФ. Приехало большое количество сильных спортсменов из разных регионов, надеюсь, им удастся показать свои лучшие качества и добиться хороших результатов на самарских фехтовальных дорожках", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участниками соревнований в 2024 году стали 220 спортсменов, мужчины и женщины в возрасте до 23 лет, из разных регионов страны, в том числе из Самарской области. Турнир являлся одним из этапов отбора в сборную команду России.

В соревнованиях среди мужчин победителем стал москвич Егор Ломага, второе место занял Павел Бузинов из Москвы, третьими стали Владимир Толасов из Московской области и Никита Хоменко из Москвы.

Среди женщин первенствовала Полина Хаертдинова из республики Башкортостан, второй стала Яна Бекмурзова из Москвы, бронзовые призеры — Арина Захарова из Башкортостана и Галина Крымова из Москвы.

Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий, в том числе по фехтованию, был отмечен на федеральном уровне. По решению Президента страны Владимира Путина Самарская область в 2025 году станет местом проведения международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

С целью поддержки и развития спорта в Самарской области действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Программа предусматривает дополнительную поддержку детско-юношеских спортивных школ, социальную поддержку спортсменов и тренеров, развитие спортивной инфраструктуры.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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