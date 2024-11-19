В 2025 г. в Самаре отремонтируют 16 участков дорог: список

В Самаре подготовили план дорожной кампании на 2025 год. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Предварительно в план вошли 16 участков дорог.
В 2025 году власти Самары планируют отремонтировать:
— пр. Металлургов от ул. Каховской до д. № 29 к2 по ул. Алма-Атинской;
— ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко;
— ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;
— ул. Дальневосточная от ул. Алма-Атинской до ул. Елизарова;
— ул. Олимпийская от ул. Елизарова до Ракитовского шоссе;
— дорога от Красноглинского шоссе до ул. Ветвистой;
— ул. Ленинградская от ул. Галактионовской до тупика;
— ул. Фасадная от ул. Грозненской до Пугачевского тракта;
— ул. Бульвар Ивана Финютина от ул. Мира до д. № 66 по ул. Финютина;
— ул. Мира от ул. Финютина до ж/д переезда;
— ул. Маршала Устинова от ул. Евгения Золотухина до дороги на пос. Козелки, — ул. Некрасовская от ул. Максима Горького до ул. Ленинской;
— ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Коммунистической;
— Автомобильная дорога на Козелки;
— ул. Льва Толстого от ул. Спортивной до ул. Максима Горького;
— ул. Тополей от ул. Георгия Димитрова до ул. Ташкентской.
"Сразу хочу отметить, что этот план — не окончательный. Будем его расширять и дополнять, в том числе, учтем те сообщения, которые вы мне направляете в ВКонтакте. А поскольку качественные дороги — это не только удобство, но и безопасность всех участников дорожного движения, на что Вячеслав Федорищев сделал отдельный акцент, дополнительно подготовили в правительство Самарской области заявку на субсидию на оборудование "Умных пешеходных переходов" вблизи учебных заведений. Городу нужны хорошие дороги, я это вижу и понимаю", - заключил Иван Носков.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.