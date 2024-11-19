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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2025 г. в Самаре отремонтируют 16 участков дорог: список

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подготовили план дорожной кампании на 2025 год. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Предварительно в план вошли 16 участков дорог.

В 2025 году власти Самары планируют отремонтировать:

— пр. Металлургов от ул. Каховской до д. № 29 к2 по ул. Алма-Атинской;
— ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко;
— ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;
— ул. Дальневосточная от ул. Алма-Атинской до ул. Елизарова;
— ул. Олимпийская от ул. Елизарова до Ракитовского шоссе;
— дорога от Красноглинского шоссе до ул. Ветвистой;
— ул. Ленинградская от ул. Галактионовской до тупика;
— ул. Фасадная от ул. Грозненской до Пугачевского тракта;
— ул. Бульвар Ивана Финютина от  ул. Мира  до д. № 66 по ул. Финютина;
— ул. Мира от ул. Финютина до ж/д переезда;
— ул. Маршала Устинова от ул. Евгения Золотухина до дороги на пос. Козелки,  — ул. Некрасовская от ул. Максима Горького  до ул. Ленинской;
— ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Коммунистической;
— Автомобильная дорога на Козелки;
— ул. Льва Толстого от ул. Спортивной до ул. Максима Горького;
— ул. Тополей от ул. Георгия Димитрова до ул. Ташкентской.

"Сразу хочу отметить, что этот план — не окончательный. Будем его расширять и дополнять, в том числе, учтем те сообщения, которые вы мне направляете в ВКонтакте. А поскольку качественные дороги — это не только удобство, но и безопасность всех участников дорожного движения, на что Вячеслав Федорищев сделал отдельный акцент, дополнительно подготовили в правительство Самарской области заявку на субсидию на оборудование "Умных пешеходных переходов" вблизи учебных заведений. Городу нужны хорошие дороги, я это вижу и понимаю", - заключил Иван Носков.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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