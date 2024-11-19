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Экология Общество

"БумБатл" установил рекорд по сбору макулатуры

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники пятого сезона всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл" Движения "Экосистема" собрали и сдали на переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов. В масштабной инициативе, которая проходит в поддержку национального проекта "Экология", приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов страны.

Макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтеры, сотрудники государственных и частных предприятий — заботу об экологии проявили самые разные активисты. Большой вклад в "бумажную битву" внесли семьи — "БумБатл" поддержали более 4,5 тыс. семей страны. Вместе участники собрали на 49 тыс. тонн макулатуры больше, чем в 2023 году.

Самарская область также присоединилась к всероссийской акции, участники из нашего региона собрали 12,8 тонн макулатуры.

"Экопросвещение — одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твердых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны. Такие акции как "БумБатл" знакомят людей с правилами раздельного сбора мусора, принципами осознанного потребления. С каждым годом растет число участников проекта — это говорит о том, что люди осознают важность поддержки экономики замкнутого цикла", — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В поддержку "БумБатла" по всей России активисты движения "Экосистема" провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий. Экоуроки, мастер-классы, бумажные фестивали и экскурсии на объекты сортировки и переработки отходов — волонтеры знакомили с принципами экономики замкнутого цикла участников самых разных возрастов и профессий.

"В этом году участники акции и волонтеры перевыполнили поставленную цель и совместными усилиями собрали в 1,5 раза больше макулатуры, чем в прошлом сезоне "БумБатла". Активисты движения рассказали о важности сбора бумажных отходов, переработке и экономике замкнутого цикла сотням тысяч жителей страны. Например, на Сахалине председатель регионального отделения движения самостоятельно провел 90 "бумажных" уроков для более чем 3,5 тысяч школьников. Были организованы экскурсии на заводы по переработке — там участники акции наглядно могли увидеть, что происходит со всей сданной макулатурой. Рассчитываем, что полученные знания помогут экодобровольцам внести сбор макулатуры в список своих привычек и не бросать начатое полезное дело", — рассказал сопредседатель движения "Экосистема" Андрей Руднев.

В России ежегодно перерабатывают около 4,5 млн тонн макулатуры, что составляет 63% от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации. По словам исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, участники акции вносят весомый вклад в переработку бумажного сырья.

"В этом году вырос объем производимых в стране бумаги и картона. И то, что россияне стали собирать и сдавать на переработку больше бумажного сырья, не может не радовать — получается сохранять баланс между производимым и перерабатываемым. "БумБатл" дает возможность внести свой вклад и тем участникам, кто ранее никак не выражал свою экопозицию, а теперь эти добровольцы продолжат собирать и сдавать макулатуру — многие сделают это своей привычкой. Для переработчиков и производителей изделий из вторсырья это весомый вклад, нам нужны эти бумажные отходы", — отметил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.

Все экодобровольцы, сдавшие макулатуру, могли получить один из онлайн-подарков на сайте бумбатл.рф. Для всех победителей в коллективных номинациях подготовлены подарки от партнеров "БумБатла".

Всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл" пятый год подряд проходила в поддержку национального проекта "Экология". С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение "Экосистема". За все время проведения "БумБатла" в нем приняли участие более 8,9 миллионов человек, которые собрали более 305 тыс. тонн макулатуры.
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