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Экология Общество

Самарцев приглашают на всероссийский экологический диктант

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 ноября по 8 декабря портал ЭКОДИКТАНТ.РУС и организованные офлайн-площадки в России и за рубежом приглашают желающих проверить свою экологическую грамотность. Проведение Экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

С этого года проводить официальный старт Всероссийского Экодиктанта планируется в разных регионах России. "Мурманская область станет центральной площадкой проведения Экодиктанта-2024. Торжественное открытие пройдет 25 ноября на атомном ледоколе "Ленин", - рассказала сенатор от региона Татьяна Сахарова.

Экодиктант охватывает широкий спектр тем: отходы, вода, воздух, климат, лес, заповедные территории, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие, энергетика, Красная книга, экотуризм и другие.

"В шестом Экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросах о заповедных территориях России, о Красной книге РФ и экотуризме. Мы уверены, что эти темы позволят участникам узнать много нового, а также станут отличной проверкой знаний", - подчеркнула Наталья Соколова, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта.

Кроме того, она добавила, что стать частью самого масштабного проекта в сфере экологии и зарегистрировать свою офлайн-площадку можно с 5 ноября 2024 года. При этом онлайн-регистрация на портале стала еще проще, удобнее и быстрее. Инструкция размещена на официальном сайте "Экодиктант.рус" в разделе "О проекте", "Инструкции".

В 2023 г. Самарская область вошла в первую пятерку регионов по количеству участников. Экодиктант написали 192 тысячи самарцев.

Всероссийский экологический диктант - один из крупнейших в России просветительских проектов в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах эко-безопасности и способах решения экологических проблем. Участие в Экодиктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.

Организаторы проекта Экодиктант - АНО "Равноправие", ООД "Ангел ДетствоХранитель", ФГБОУ ДО ФЦДО.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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Последние комментарии

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

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