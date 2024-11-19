Самарцев приглашают на всероссийский экологический диктант

С 25 ноября по 8 декабря портал ЭКОДИКТАНТ.РУС и организованные офлайн-площадки в России и за рубежом приглашают желающих проверить свою экологическую грамотность. Проведение Экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

С этого года проводить официальный старт Всероссийского Экодиктанта планируется в разных регионах России. "Мурманская область станет центральной площадкой проведения Экодиктанта-2024. Торжественное открытие пройдет 25 ноября на атомном ледоколе "Ленин", - рассказала сенатор от региона Татьяна Сахарова.

Экодиктант охватывает широкий спектр тем: отходы, вода, воздух, климат, лес, заповедные территории, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие, энергетика, Красная книга, экотуризм и другие.

"В шестом Экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросах о заповедных территориях России, о Красной книге РФ и экотуризме. Мы уверены, что эти темы позволят участникам узнать много нового, а также станут отличной проверкой знаний", - подчеркнула Наталья Соколова, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта.

Кроме того, она добавила, что стать частью самого масштабного проекта в сфере экологии и зарегистрировать свою офлайн-площадку можно с 5 ноября 2024 года. При этом онлайн-регистрация на портале стала еще проще, удобнее и быстрее. Инструкция размещена на официальном сайте "Экодиктант.рус" в разделе "О проекте", "Инструкции".

В 2023 г. Самарская область вошла в первую пятерку регионов по количеству участников. Экодиктант написали 192 тысячи самарцев.

Всероссийский экологический диктант - один из крупнейших в России просветительских проектов в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах эко-безопасности и способах решения экологических проблем. Участие в Экодиктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.

Организаторы проекта Экодиктант - АНО "Равноправие", ООД "Ангел ДетствоХранитель", ФГБОУ ДО ФЦДО.