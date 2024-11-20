100 тысяч рублей за содействие: жители Самарской области получают поощрение за помощь в комплектовании российской армии

В Самарской области действует выплата 100 тысяч рублей для жителей, оказавших содействие в привлечении кандидата на службу по контракту.

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооруженными силами РФ может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Подробности по телефону 8-800-2019-117. Звонок бесплатный.

В числе тех, кто уже получил выплату, житель Самары Виктор Пименов. Рассказывает, когда началась специальная военная операция, он тоже хотел вступить в ряды наших бойцов и встать на защиту Родины. Но возрастные ограничения не позволили. Поэтому принял для себя решение помогать в тылу комплектованию российской армии настоящими патриотами.

"По работе я общаюсь с большим количеством людей и вижу, что многие наши мужчины настроены очень патриотично. У всех, кто идет сегодня на передовую, искреннее желание защитить нашу страну. И семьи отпускают их на этот ратный бой. Конечно, немаловажную роль здесь играет и материальная помощь от государства. Наши власти делают все для того, чтобы люди, которые идут защищать Родину, не были обделены ни в материальном плане, ни в социальной, психологической поддержке. Очень сильная поддержка идет и со стороны нашего губернатора, который принял решение поднять до 2 миллионов рублей разовую выплату при заключении контракта. Это помогает военнослужащим спокойно выполнять свой воинский долг, зная, что их семьи материально защищены", — рассказывает Виктор.

Напомним, в Самарской области действует повышенная единовременная выплата за службу по контракту в размере 2 млн рублей. Эти деньги можно получить в первый месяц службы. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей. Для участников, ветеранов СВО и их близких в регионе действуют льготы и социальные гарантии — всего более 40 мер поддержки.