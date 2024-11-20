100 тысяч рублей за содействие: жители Самарской области получают поощрение за помощь в комплектовании российской армии

В Самарской области действует выплата 100 тысяч рублей для жителей, оказавших содействие в привлечении кандидата на службу по контракту.
Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооруженными силами РФ может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Подробности по телефону 8-800-2019-117. Звонок бесплатный.
В числе тех, кто уже получил выплату, житель Самары Виктор Пименов. Рассказывает, когда началась специальная военная операция, он тоже хотел вступить в ряды наших бойцов и встать на защиту Родины. Но возрастные ограничения не позволили. Поэтому принял для себя решение помогать в тылу комплектованию российской армии настоящими патриотами.
"По работе я общаюсь с большим количеством людей и вижу, что многие наши мужчины настроены очень патриотично. У всех, кто идет сегодня на передовую, искреннее желание защитить нашу страну. И семьи отпускают их на этот ратный бой. Конечно, немаловажную роль здесь играет и материальная помощь от государства. Наши власти делают все для того, чтобы люди, которые идут защищать Родину, не были обделены ни в материальном плане, ни в социальной, психологической поддержке. Очень сильная поддержка идет и со стороны нашего губернатора, который принял решение поднять до 2 миллионов рублей разовую выплату при заключении контракта. Это помогает военнослужащим спокойно выполнять свой воинский долг, зная, что их семьи материально защищены", — рассказывает Виктор.
Напомним, в Самарской области действует повышенная единовременная выплата за службу по контракту в размере 2 млн рублей. Эти деньги можно получить в первый месяц службы. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей. Для участников, ветеранов СВО и их близких в регионе действуют льготы и социальные гарантии — всего более 40 мер поддержки.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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