В Тольятти пожилого мужчину насмерть сбил автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 21 ноября, 61-летний водитель Peugeot Boxer, двигаясь по ул. Вокзальной, в районе 16-КПП АвтоВАЗа, сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области