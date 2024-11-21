Две автомобилистки пострадали в ДТП в Тольятти

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В среду, 20 ноября, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области