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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" встретились с жителями Октябрьского и Железнодорожного районов Самары

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На объектах реконструкции теплосетевых коммуникаций "Т Плюс" в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары прошло совместное выездное совещание. В нем приняли участие представители Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, районных администраций, Самарского филиала "Т Плюс", Народного фронта, подрядных организаций, старшие по домам, жители.

Участники мероприятия посетили объекты 3-го микрорайона в районе улиц Пензенской Дачной, а также побывали вблизи домов № 31 и № 33 на улице Ново-Садовой Мичуринских микрорайонов. Энергетики подробно рассказали о проведённых на участках работах и дали пояснения по порядку временной схемы благоустройства. На сегодняшний день все многоквартирные дома, расположенные на близлежащих территориях, обеспечены теплом и горячей водой в полном объёме.

В части благоустройства здесь активно выполняется обратная засыпка, а внешний вид территорий восстанавливается с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. В планах теплоэнергетиков основную часть работ выполнить по постоянной схеме с восстановлением асфальтового покрытия. При этом окончательная сдача объектов благоустройства с оценкой качества будет осуществлена весной 2025 года.

"Минувшим летом энергокомпания выполнила масштабные перекладки тепловых сетей. Дополнительные объёмы работ, выявленные в ходе замены коммуникаций, привели к изменению плановых сроков. При этом неизменным приоритетом минувшей ремонтной кампании оставалось повышение надёжности теплоснабжения горожан", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.

По итогу выезда были зафиксированы все недочёты в работе подрядных организаций. Все пожелания и предложения, высказанные участниками мероприятия, приняты во внимание специалистами "Т Плюс" и будут учтены при планировании и организации ремонтной кампании следующего года.

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