Энергетики "Т Плюс" встретились с жителями Октябрьского и Железнодорожного районов Самары

На объектах реконструкции теплосетевых коммуникаций "Т Плюс" в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары прошло совместное выездное совещание. В нем приняли участие представители Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, районных администраций, Самарского филиала "Т Плюс", Народного фронта, подрядных организаций, старшие по домам, жители.
Участники мероприятия посетили объекты 3-го микрорайона в районе улиц Пензенской Дачной, а также побывали вблизи домов № 31 и № 33 на улице Ново-Садовой Мичуринских микрорайонов. Энергетики подробно рассказали о проведённых на участках работах и дали пояснения по порядку временной схемы благоустройства. На сегодняшний день все многоквартирные дома, расположенные на близлежащих территориях, обеспечены теплом и горячей водой в полном объёме.
В части благоустройства здесь активно выполняется обратная засыпка, а внешний вид территорий восстанавливается с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. В планах теплоэнергетиков основную часть работ выполнить по постоянной схеме с восстановлением асфальтового покрытия. При этом окончательная сдача объектов благоустройства с оценкой качества будет осуществлена весной 2025 года.
"Минувшим летом энергокомпания выполнила масштабные перекладки тепловых сетей. Дополнительные объёмы работ, выявленные в ходе замены коммуникаций, привели к изменению плановых сроков. При этом неизменным приоритетом минувшей ремонтной кампании оставалось повышение надёжности теплоснабжения горожан", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.
По итогу выезда были зафиксированы все недочёты в работе подрядных организаций. Все пожелания и предложения, высказанные участниками мероприятия, приняты во внимание специалистами "Т Плюс" и будут учтены при планировании и организации ремонтной кампании следующего года.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?