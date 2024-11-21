Два самарца отправятся за решетку на 15 лет за производство мефедрона

Самарский областной суд вынес приговор по двум жителям региона, которых признали виновными в производстве наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.
Осенью 2023 г. два самарца оборудовали в частном секторе в Красноглинском районе лабораторию по производству мефедрона. При задержании у них изъяли более 9 кг наркотика.
Суд назначил каждому из обвиняемых по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у них конфисковали в доход государства автомобиль Geely и земельный участок стоимостью свыше 800 тыс. рублей.
Последние комментарии
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.