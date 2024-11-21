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Суды Происшествия

Два самарца отправятся за решетку на 15 лет за производство мефедрона

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор по двум жителям региона, которых признали виновными в производстве наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.

Осенью 2023 г. два самарца оборудовали в частном секторе в Красноглинском районе лабораторию по производству мефедрона. При задержании у них изъяли более 9 кг наркотика.

Суд назначил каждому из обвиняемых по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у них конфисковали в доход государства автомобиль Geely и земельный участок стоимостью свыше 800 тыс. рублей.

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