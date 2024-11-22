Семьи самарских чиновников могут лишиться бесплатных курортов

В Самарской области предложили сократить перечень социальных гарантий для семей чиновников, занимающих высшие руководящие должности. Речь идет о бесплатном санаторно-курортном и медицинском обслуживании, включая бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение губернской думы Наталья Боброва. Она указывает, что подобные гарантии не предусмотрены в большинстве субъектов РФ, более того, являются чрезмерными и социально не оправданными.
Отказ от вышеназванных гарантий в отношении семей чиновников будет положительно воспринят населением области, особенно в условиях СВО, подчеркивается в пояснительной записке.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.