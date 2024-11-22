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Законотворчество Власть и политика

Семьи самарских чиновников могут лишиться бесплатных курортов

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предложили сократить перечень социальных гарантий для семей чиновников, занимающих высшие руководящие должности. Речь идет о бесплатном санаторно-курортном и медицинском обслуживании, включая бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение губернской думы Наталья Боброва. Она указывает, что подобные гарантии не предусмотрены в большинстве субъектов РФ, более того, являются чрезмерными и социально не оправданными.

Отказ от вышеназванных гарантий в отношении семей чиновников будет положительно воспринят населением области, особенно в условиях СВО, подчеркивается в пояснительной записке.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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