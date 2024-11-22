Семьи самарских чиновников могут лишиться бесплатных курортов

В Самарской области предложили сократить перечень социальных гарантий для семей чиновников, занимающих высшие руководящие должности. Речь идет о бесплатном санаторно-курортном и медицинском обслуживании, включая бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение губернской думы Наталья Боброва. Она указывает, что подобные гарантии не предусмотрены в большинстве субъектов РФ, более того, являются чрезмерными и социально не оправданными.

Отказ от вышеназванных гарантий в отношении семей чиновников будет положительно воспринят населением области, особенно в условиях СВО, подчеркивается в пояснительной записке.