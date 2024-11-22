"Золотой стандарт" самарского искусства: видеорепортаж из художественного музея

Самарский областной художественный музей - старейшая и наиболее престижная выставочная площадка в Самарской области, а также место творческих занятий, мастер-классов и лекций по изобразительному искусству.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, - одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в историческом сердце города - на улице Куйбышева. Миссия музея - задавать культурную планку, быть "золотым стандартом" для городской арт-культуры.

Коллекция, основанная в 1897 году, насчитывает более 17000 экспонатов основного фонда с конца XVI по начало ХХI века. Гордость музея и региона - произведения мэтров российского искусства Айвазовского, Брюллова, Репина, Сурикова, Шишкина, Куинджи, Левитана, Серова, Коровина, Малевича, Розановой, Белютина, Звездочетова, Сокова, Виноградова и Дубосарского.

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