В Жигулевске незаконно поливали дачи волжской водой

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила незаконное использование речной воды в Жигулевске.
Садоводческое некоммерческое товарищество вело забор воды из Волги для полива участков, но при этом не имело нужной экологической документации.
В итоге председателя СНТ привлекли к административной ответственности и назначили штраф 10 тыс. рублей. Также товариществу внесли представление.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129