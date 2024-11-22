В Жигулевске незаконно поливали дачи волжской водой

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила незаконное использование речной воды в Жигулевске.

Садоводческое некоммерческое товарищество вело забор воды из Волги для полива участков, но при этом не имело нужной экологической документации.

В итоге председателя СНТ привлекли к административной ответственности и назначили штраф 10 тыс. рублей. Также товариществу внесли представление.