Многокилометровые пробки образовались в Самаре в пятницу вечером

В пятницу, 22 ноября, в пятом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, большинство дорог на карте города окрасились в красный цвет, обозначающий заторы.

Так, в старой части города осложнения в движении транспорта отмечались на ул. Комсомольской, от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе; на ул. Венцека, от ул. Самарской до ул. Фрунзе, и на самой ул. Фрунзе, от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской. В нескольких местах были заторы на ул. Красноармейской.

На пр. Ленина пробка начиналась от ул. Полевой и доходила до ул. Осипенко.

Затруднения движения были на ул. Маяковского, от ул. Молодогвардейской до ул. Коммунистической, и далее по ней — до ул. Клинической. Затор, начинавшийся на Волжском проспекте от плавательного СК ЦСК ВВС, доходил до ул. Полевой, по которой продолжался до ул. Мичурина, а дальше — до Московского шоссе.

На Московском шоссе имелись пробки от ул. Киевской, до ул. Митирева, и в обратном направлении — от ул. Аминева до кольца у Центрального автовокзала, а также на других участках.

Также движение осложнено было местами на пр. Масленникова, улицах Гагарина, Партизанской, Лесной, Ново-Вокзальной, Авроры и на Южном шоссе, от ТРК "Амбар" до Заводского шоссе, на котором тоже имелся ряд заторов.

На пр. Кирова сложно было проехать от ул. Береговой до ул. Победы, от ул. Вольской до ул. Мирной и на некоторых других участках. Пробки были на участках улиц Алма-Атинской и Олимпийской, на Зубчаниновском и Ракитовском шоссе.

При ДТП по состоянию на 17:00 в Самаре было обозначено всего четыре: на кольцевой развязке ул. Стара-Загора и пр. Кирова, недалеко от кольца у Центрального автовокзала, в районе пересечения ул. Гагарина и Авроры и поблизости от пересечения пр. Кирова и Московского шоссе.

Информации о тяжких автоавариях не поступало, это корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Одной из причин затруднения движения на дорогах города самарцы называют сложные погодные условия.